Президент «Аль-Хилаля»: «Мы вели с Роналду переговоры. Проблема была не в деньгах и не в принципах, а в запрете регистрировать новичков»

Президент рассказал о попытке приобрести форварда .

Сообщалось, что минувшим летом только клуб из Саудовской Аравии направлял предложение по португальскому игроку.

«Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах.

«Аль-Хилаль» способен подписывать мировых звезд, однако виной всему решение Спортивного арбитражного центра о запрете регистрации новичков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это, но откладывали их вступление в финальную фазу, пока ограничения не были сняты», – сказал Фахад бен Нафель.