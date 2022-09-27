Президент «Аль-Хилаля»: «Мы вели с Роналду переговоры. Проблема была не в деньгах и не в принципах, а в запрете регистрировать новичков»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Президент «Аль-Хилаля» рассказал о попытке приобрести форварда Криштиану Роналду.

Сообщалось, что минувшим летом только клуб из Саудовской Аравии направлял «Манчестер Юнайтед» предложение по португальскому игроку.

«Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах.

«Аль-Хилаль» способен подписывать мировых звезд, однако виной всему решение Спортивного арбитражного центра о запрете регистрации новичков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это, но откладывали их вступление в финальную фазу, пока ограничения не были сняты», – сказал Фахад бен Нафель.

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