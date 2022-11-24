Форвард Криштиану Роналду высказался о победе над Ганой (3:2) на .

«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг!

Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал автор первого гола в матче.

Роналду заработал и реализовал пенальти в матче с Ганой. У него первый гол за Португалию с июня