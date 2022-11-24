Роналду о 3:2 с Ганой: «Очень важная победа, но Португалия еще ничего не выиграла. Это первый шаг»
Форвард Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.
«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг!
Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал автор первого гола в матче.
Роналду заработал и реализовал пенальти в матче с Ганой. У него первый гол за Португалию с июня
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