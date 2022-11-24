Игроки Fantasy ЧМ верят в Месси – 33% выбрали его капитаном на следующий тур. Вторым идет Мбаппе – 14%

Завершился 1-й тур ЧМ-2022. Уже сегодня, 25 ноября, команды начнут играть 2-й тур. У игроков в фэнтези всего несколько часов на то, чтобы сделать трансферы, определиться со стартовым составом и выбрать капитана. Делимся топ-5 капитанов на второй тур чемпионата.

Лионель Месси, против Мексики – 33% пользователей выбрали капитаном

Аргентина сенсационно проиграла в первом матче, и во 2-м туре они обязаны побеждать. Вероятность того, что «альбиселесте» забьют более одного гола составляет 52%. Фэнтези-менеджеры продолжают верить в Месси – более трети сделали или оставили его капитаном.

Киллиан Мбаппе, против Дании – 14% пользователей выбрали капитаном

Франция без труда обыграла Австралию, во втором матче соперник более солидный, но французов считают явными фаворитами – индивидуальный тотал Франции больше 1.5 голов оценивают коэффициентом 2.04. В первом матче Киллиан отметился голом и голевым пасом, параллельно набрав 1.26 xG (ожидаемые голы) и 0.48 xA (ожидаемые голевые пасы).

Неймар, против Швейцарии – 11% пользователей выбрали капитаном

В том, что Бразилия будет забивать мало кто сомневается. В это же время матч с Камеруном показал, что у швейцарцев не самая надежная оборона. Камерун регулярно создавал моменты, которыми не смог воспользоваться. Техничные бразильцы скорее всего будут чаще проникать в штрафную и должны реализовывать свои шансы. Букмекеры высоко оценивают вероятность Бразилии на гол – на индивидуальный тотал голов больше 1.5 коэффициент составляет 1.53.

Харри Кейн, против США – 9% пользователей выбрали капитаном

Англия в первом туре забила 6 голов и сейчас их также высоко котируют, вероятность того, что англичане отличатся больше одного раза – 56%. Главный бомбардир нации должен принять в этом участие!

Роберт Левандовски, против Саудовской Аравии – 2% пользователей выбрали капитаном

Польша потеряла очки с Мексикой, чтобы не потерять шансы на выход из группы нужно обыгрывать Саудовскую Аравию. Букмекеры дают коэффициент 2.01 на то, что Польше забьет 2 и более мячей. Неочевидный вариант, который может затеряться среди других топ-пиков.

Второй тур стартует 25 ноября в 13:00 (московское время), дедлайн для трансферов и замен наступит в 12:00 (московское время) – будьте внимательны, не забудьте сделать замены и назначить капитана!

🎁 Помните, если вы еще не собрали свою команду, то это можно сделать прямо сейчас и стать одним из лучших в грядущем туре!