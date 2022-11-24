Депутат Свищев: «Сердца всех россиян на стороне Сербии. Бразильцы не такие уж и страшные»

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Депутат Дмитрий Свищев заявил о поддержке сборной Сербии на ЧМ-2022.

«Сердца всех россиян будут на стороне Сербии. Я болею за них и желаю удачи.

Может, сербский футбол не такой известный и титулованный, но от их сборной можно ожидать неприятных сюрпризов.

Вся моя семья и знакомые болеют за Сербию. Очень надеемся, что они пройдут дальше, шанс у них есть.

Не надо переживать и бояться за матч с Бразилией. Не такие уж они и страшные. Вот сборные Аргентины и Японии показали, на что они способны. Надо играть в свою игру и бороться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Бразилия – Сербия. Неймар, Винисиус, Рафинья, Пакета, Милинкович-Савич, Тадич и Митрович играют

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