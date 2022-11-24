Португалия — Гана — 3:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 24.11.2022

Во втором матче группы H на Чемпионате мира в Катаре сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2. В составе португальцев голами отметились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау. Ганцы ответили точными ударами Андре Айю и Осман Букари.

На матч с Ганой главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выставил атакующий вариант состава, выпустив на поле почти всех своих звезд — Бруну Фернандеша, Бернарду Силву, Жоау Феликса и Криштиану Роналду.

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Для Криштиану Роналду, который накануне мундиаля расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», Чемпионат мира в Катаре стал пятым по счету, и лучший бомбардир в истории сборных мог установить новый рекорд, став единственным футболистом, забивавшим на таком количестве мундиалях.

Именно у Роналду был первый голевой момент в этом матче — на 13-й минуте португальцы подали угловой, нападающий выпрыгнул выше всех, но пробил мимо ворот.

В дальнейшем первый тайм получился достаточно скучным. Португальцы владели большим игровым и территориальным преимуществом, но при этом не создавали остроты у ворот Ганы. Африканская же команда также не смогла наладить контратакующий игру, и первая половина матча завершилась предсказуемыми нулями на табло.

Второй тайм начался по схожему сценарию, однако первый опасный момент создала Гана — Кудус продвинулся к воротам португальцев и с линии штрафной пробил в дальний нижний угол, однако мяч прошел ряд со штангой.

На 65-й минуте случилось то, чего все так ждали, — Криштиану Роналду забил! Нападающий сам заработал пенальти в борьбе с Мохаммедом Салису и уверенно его реализовал. Есть легендарный гол!

Впрочем, португальцы вели в счете недолго — на 73-й минуте Кудус воспользовался ошибкой Рубена Диаша, вошел в штрафную площадь португальцев и прострелил во вратарскую, где ногу подставил капитан ганцев Андре Айю.

После этого тренер Ганы Отто Аддо убрал с поля лидеров команды Кудуса и Айю, и, как оказалось, зря. Португальцы в течение трех минут забили два мяча: сначала выход один на один с Лоуренсом Ати-Зиджи реализовал Жоау Феликс, а затем вышедший на замену полузащитник «Милана» Рафаэл Леау упрочил преимущество португальцев — 3:1.

Как оказалось, это были еще не все важные события в матче — на 89-й минуте Осман Букари откликнулся на навес с фланга и головой отправил второй мяч ворота Диогу Кошты, сократив разницу в счете до минимума.

Главный арбитр матча Исмаил Эльфат в лучших традициях этого Чемпионата добавил к основному времени аж девять минут, но сравнять счет африканская команда в отведенное ей время не сумела. Хотя реальный шанс для этого был — Диогу Кошта не заметил, что у него за спиной остался Иньяки Уильямс, положил мяч на газон, но вратарю португальцев повезло, что подхвативший мяч ганец поскользнулся и не смог воспользоваться таким подарком.

Одержав победу над Ганой, Португалия возглавила группу H. Следующий матч на турнире команда Фернанду Сантуша проведет 28 ноября против Уругвая. Гана в этот же день встретится с южнокорейской сборной.

Видеообзор матча Португалия — Гана