Во сколько играют Сборная Португалии – Сборная Уругвая, ЧМ-2022, 28 ноября, время начала матча
В понедельник, 28 ноября, сыграют сборная Португалии и сборная Уругвая в группе H Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Португалия – Уругвай
- Игра пройдет на стадионе «Lusail Iconic Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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