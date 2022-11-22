ЧМ 2022: Уэльс — Иран прямая трансляция

Сборной Ирана нужно реабилитироваться за провал в первом туре, а команда Уэльса в случае победы сделает заявку на выход в плей-офф. Матч соперников по группе В состоится 25 ноября на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райян, начало в 13:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 12:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уэльс — Иран на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.