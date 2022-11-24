Ондуа с флагом РФ на бутсах сыграл на ЧМ-2022. Он единственный игрок с российским паспортом на турнире

сыграл на чемпионате мира в Катаре с флагом России на бутсах.

Полузащитник появился на поле на 68-й минуте матча Камеруна с Швейцарией (0:1), заменив хавбека Мартина Онгла.

Это 5-й матч хавбека в составе сборной Камеруна, приглашение в которую он впервые принял в марте.

Ондуа – единственный игрок на с российским паспортом.

Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского и играл за . Также он числился в составе и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Камеруна и Швейцарии.

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