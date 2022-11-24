Камерун проиграл 8 матчей на ЧМ подряд. Побед нет с 2002-го – тогда обыграли Саудовскую Аравию

Камерун проиграл Швейцарии (0:1) в стартовом матче ЧМ-2022.

Африканская сборная проиграла восемь матчей на чемпионатах мира подряд. На ЧМ-2014 Камерун уступил Бразилии (1:4), Хорватии (0:4) и Мексике (0:1), на ЧМ-2010 – Нидерландам (1:2), Дании (1:2) и Японии (0:1), на ЧМ-2022 – Германии (0:2).

Прошлую победу на чемпионатах мира сборная Камеруна одержала в 2002 году – тогда со счетом 1:0 обыграли Саудовскую Аравию на групповом этапе.

Следующий матч на ЧМ-2022 Камерун проведет 28 ноября. Соперником команды Ригобера Сонга станет Сербия.

Это’О уже год руководит камерунским футболом. И бесит абсолютно всех

Президент Камеруна – 40 лет у власти: переписывал конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров

«В России чувствую себя самым счастливым на Земле». Письмо нашего парня из сборной Камеруна на ЧМ