Алиссон о похоронах отца: «Ливерпуль» предлагал мне чартер домой, но я остался и смотрел онлайн. Не мог оставить клуб в тяжелые времена»

Алиссон рассказал о том, как смотрел похороны отца онлайн.

В феврале 2021 года отец Алиссона, Жозе Беккер, утонул в реке. Ему было 57 лет.

«Я помню, что его смерть пришлась на разгар пандемии, и я не смог присутствовать на похоронах. Я участвовал онлайн, это было мое решение.

«Ливерпуль» предложил мне все для поездки домой, мои товарищи по команде предложили чартерный рейс, чтобы я мог сразу отправиться в Порту-Алегри.

Они бы сделали это для меня, если бы я захотел, но я не мог поехать в тот момент.

Моя жена была беременна, она была в зоне риска, и я не мог подвергать ее опасности. Я не мог оставить ее одну. Она страдала так же, как и я.

Я переживал за мать, но мой брат смог быть с ней. Остаться в стороне в то время было рациональным решением.

«Ливерпуль» тоже переживал трудные времена, борясь за место в Лиге чемпионов, и если бы я поехал в Бразилию, мне пришлось бы провести некоторое время в изоляции, и я не знаю, успел бы я вернуться до конца сезона.

Я был нужен своим товарищам по команде», – рассказал голкипер мерсисайдцев и сборной Бразилии в интервью UOL Esporte.

Отец Алиссона утонул в Бразилии. Он тоже был вратарем, кипер «Ливерпуля» стал играть в футбол из-за него и брата