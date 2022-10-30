Алиссон про 1:2 с «Лидсом»: «Ливерпуль» пропустил голы, которые не должен был пропускать. Нам надо хорошенько подумать»

Вратарь Алиссон выразил недовольство пропущенными от (1:2) голами.

«Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сегодня сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым.

В атаке у нас были моменты. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата.

Это Премьер-лига. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре.

Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч», – сказал Алиссон Sky Sports.