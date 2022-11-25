Нидерланды — Эквадор: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

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Во третьем матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Поединок пройдет на стадионе «Халифа Интернэйшнл» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Нидерланды – Эквадор

Во сколько матч Нидерланды – Эквадор

Стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды: Нопперт – Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд – Классен, Копмейнерс, де Йонг – Бергвейн, Гакпо.

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Поросо, Инкапиэ, Эступиньян – Плата, Мендес, Кайседо, Эстрада – Валенсия.

Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Катара и Сенегала.

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