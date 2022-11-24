Где смотреть сборная Нидерландов – сборная Эквадора, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 25 ноября
В пятницу, 25 ноября, сыграют сборная Нидерландов и сборная Эквадора в группе A Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Нидерланды – Эквадор
- Игра пройдет на стадионе «Khalifa International Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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