Дженас о пенальти Ирана: «Магуайр был в медвежьих объятиях в первом тайме. ВАР подводит в половине таких случаев»

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Джермейн Дженас высказался о пенальти в ворота сборной Англии на ЧМ-2022.

В матче 1-го тура группового этапа между сборными Англии и Ирана (6:2) главный арбитр встречи Рафаэль Клаус в добавленное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота Англии при помощи ВАР. Удар с точки реализовал Мехди Тареми на 113-й минуте.

«Сравните эпизод с Харри Магуайром в первом тайме и этот. Магуайр был в медвежьих объятиях в первом тайме. ВАР подводит в половине таких случаев.

Судья, вероятно, недоумевает, на что он смотрит. Это просто непоследовательно», – заявил экс-полузащитник «Тоттенхэма».

 

Фото: кадры из трансляции NPO 1

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