Дженас о пенальти Ирана: «Магуайр был в медвежьих объятиях в первом тайме. ВАР подводит в половине таких случаев»

высказался о пенальти в ворота на ЧМ-2022.

В матче 1-го тура группового этапа между сборными Англии и (6:2) главный арбитр встречи Рафаэль Клаус в добавленное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота Англии при помощи ВАР. Удар с точки реализовал Мехди Тареми на 113-й минуте.

«Сравните эпизод с в первом тайме и этот. Магуайр был в медвежьих объятиях в первом тайме. ВАР подводит в половине таких случаев.

Судья, вероятно, недоумевает, на что он смотрит. Это просто непоследовательно», – заявил экс-полузащитник «Тоттенхэма».

Фото: кадры из трансляции NPO 1