Гендиректор датской федерации о запрете повязок One Love: «Обычно футбол объединяет людей, но это не тот случай»

В Дании раскритиковали ФИФА за запрет повязок One Love на .

«Мы сообщили ФИФА о желании носить повязку 19 сентября, но не получили никакого ответа. В октябре мы снова запросили ответ, но не получили его. Мы отправились на чемпионат мира, не получив ответа, и инициировали встречу с ФИФА здесь.

Мы ожидали, что нам разрешат ее носить. Мы встретились с ФИФА 19 ноября, и у нас было четкое понимание, что на нас будут наложены санкции в виде штрафа, и были к этому готовы.

20 ноября ФИФА внезапно снова заговорила о повязках, посеяв сомнения в том, какие именно последствия будут, если мы их наденем. На следующий день ситуация еще больше обострилась, когда обратилась к с просьбой о проведении экстренного заседания.

И они ясно дали понять, что последуют спортивные санкции, как минимум желтая карточка, если игрок наденет радужную повязку. Вплоть до дисквалификации капитана на несколько матчей.

Обычно футбол объединяет людей, но это не тот случай», – сказал генеральный директор Датского футбольного союза (DBU) Якоб Йенсен.