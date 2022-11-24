Фабиу Коэнтрау: «Бензема никогда не добьется в «Реале» того же, что Роналду. Уровень Криштиану выше – голов больше, чем матчей»
Фабиу Коэнтрау считает, что Карим Бензема не повторит успехи Криштиану Роналду в «Реале».
«Роналду хорош во всем – голы, ассисты... Бензема никогда не добьется того же, что Роналду в «Реале». Я люблю Карима, он очень и очень хорош, но уровень Криштиану выше. Бензема никогда не будет таким.
Роналду забил больше голов, чем сыграл матчей. Это безумие», – сказал бывший партнер Роналду по «Реалу» и сборной Португалии.
На счету Роналду 450 голов в 438 матчах за «Реал». Он лучший бомбардир в истории клуба.
Фабиу Коэнтрау: «Если у Бензема в «Реале» 40 голов, то Роналду 60 забил бы. Это знает любой, кто хоть чуть-чуть понимает в футболе»
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