Фабиу Коэнтрау: «Бензема никогда не добьется в «Реале» того же, что Роналду. Уровень Криштиану выше – голов больше, чем матчей»

Фабиу Коэнтрау считает, что не повторит успехи в «Реале».

«Роналду хорош во всем – голы, ассисты... Бензема никогда не добьется того же, что Роналду в «Реале». Я люблю Карима, он очень и очень хорош, но уровень Криштиану выше. Бензема никогда не будет таким.

Роналду забил больше голов, чем сыграл матчей. Это безумие», – сказал бывший партнер Роналду по «Реалу» и сборной Португалии.

На счету Роналду 450 голов в 438 матчах за «Реал». Он лучший бомбардир в истории клуба.

Фабиу Коэнтрау: «Если у Бензема в «Реале» 40 голов, то Роналду 60 забил бы. Это знает любой, кто хоть чуть-чуть понимает в футболе»