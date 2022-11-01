Депутат Свищев: «Украина хочет, чтобы на ЧМ играли только те страны, которые ей помогают. Пусть тогда устраивают свой чемпионат»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о просьбе Украины отстранить от ЧМ-2022.

«Складывается впечатление, что Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли только те страны, которые ей помогают. Пусть тогда устраивают свой чемпионат.

Не Украине решать, какая страна имеет право играть на чемпионате мира. Они хотят, чтобы вместо Ирана играли они. Ищут причину докопаться. Надо качественно играть в отборочном турнире. Если бы они туда пробились бы, слово им бы не сказали.

Украинские проблемы во время чемпионата мира уйдут на десятый план. Они переживают за это. Пытаются запустить маховик пропаганды.

– самое популярное событие, а они привыкли к тому, что являются главной проблемой человечества, но это не так. Пусть украинцы сосредоточатся на подготовке молодежных команд, национальной сборной, клубном чемпионате», – сказал Свищев.