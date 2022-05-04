Глава судей РФС: «За 21 тур ВАР исправил 60 ошибок из 115. Абсолютно не понимаю, когда говорят, что его надо отменять»

Глава департамента судейства высказался об эффективности системы ВАР.

«По состоянию на 21-й тур ВАР исправил 60 ошибок из 115. Поэтому, когда мне говорят, что ВАР надо отменять, я этого абсолютно не понимаю.

У нас идут самые важные матчи. Все футболисты показывают судье один и тот же жест: «Смотри ВАР, смотри!» Тренеры показывают то же самое. Выбегают представители команд и на планшетах показывают видео: «Смотри! Смотри!» За это, кстати, они будут получать красные карточки. Это прямо запрещено правилами.

У нас нет традиции звать к монитору по каждому поводу. У людей есть какие-то заблуждения, будто нарушается протокол ВАР. Тут ведь простой подход: если считаете, что судья ошибся, то зовите его к монитору. Не нужно придумывать степень ошибки и оправдания первоначального решения.

Тяжело установить грань, что такое очевидная ошибка, а что – неочевидная ошибка. Мы один такой случай начали разбирать. Сидевший на ВАР арбитр сказал, что для него это ошибка, но неочевидная. ЭСК проголосовал единогласно: 7:0 – в пользу назначения пенальти.

Ты на ВАР видишь, что это ошибка. Не нужно додумывать за главного судью, что усилия могло показаться недостаточно и теоретически можно было подумать, будто ошибка неявная. ВАР должен звать судью, когда есть картинка, которая может изменить его решение. Считаешь, что судья ошибся, – зови. Не нужно потом говорить, что ошибка была не полностью очевидной.

Мы сейчас в поиске баланса этой очевидности. Приоритет в том, чтобы принять правильное решение. У ВАР нет задачи подтвердить логику главного арбитра. Этого не ждут болельщики, не ждут клубы. Все показывают идти смотреть повтор», – сказал Павел Каманцев.