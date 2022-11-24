ЧМ 2022: Бразилия — Сербия прямая трансляция
Последними стартуют на Чемпионате мира по футболу в Катаре его основные фавориты сборная Бразилии. Их соперники по группе G – команда Сербии. Матч этих команд состоится на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Бразилия — Сербия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
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