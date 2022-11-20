ЧМ 2022: Португалия — Гана прямая трансляция

21 ноября на Чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч между участниками группы H сборными Португалии и Ганы. Встреча пройдет на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 19:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 18:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Португалия — Гана на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.