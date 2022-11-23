Где смотреть Динамо Москва – Оренбург, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 27 ноября

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В воскресенье, 27 ноября, сыграют Динамо Москва и Оренбург в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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