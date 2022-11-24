Роберто Мартинес об 1:0 с Канадой: «Сегодняшняя победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо. Мы выиграли благодаря выдержке, опыту, качествам нашего вратаря»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о победе над Канадой.

Европейцы одержали победу со счетом 1:0 в 1-м туре группового этапа .

«Сегодня была сложная игра, была лучше нас в том, что мы хотели делать. Они приехали на турнир как на праздник, с сильными эмоциями, чего мы и ожидали. Эта сборная Канады играет в высоком темпе и прямолинейно.

Честно говоря, нам пришлось показать иную сторону нашей игры. Я рад, потому что мы выиграли матч благодаря выдержке и опыту, благодаря качествам нашего вратаря, который удержал нас в игре, отразив пенальти, благодаря многим элементам. Сегодняшняя победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо», – сказал Мартинес.