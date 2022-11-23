ЧМ-2022. Хорватия сыграет с Марокко, Германия – с Японией, Испания против Коста-Рики, Бельгия – Канада
Сборная Хорватии сыграет с Марокко в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в среду Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой, Бельгии будет противостоять Канада.
1-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 23 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
- Дата проведения
- 23 ноября, 19.00, «стадион Аль-Тумама»
Группа F
- Дата проведения
- 23 ноября, 13.00, «стадион Аль-Байт»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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