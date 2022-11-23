ЧМ-2022. Хорватия сыграет с Марокко, Германия – с Японией, Испания против Коста-Рики, Бельгия – Канада

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Сборная Хорватии сыграет с Марокко в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в среду Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой, Бельгии будет противостоять Канада.

ЧМ-2022

1-й тур

Группа Е

Германия – Япония
Дата проведения
23 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Испания – Коста-Рика
Дата проведения
23 ноября, 19.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Марокко – Хорватия
Дата проведения
23 ноября, 13.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бельгия – Канада
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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