ЧМ-2022: все результаты четвертого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился четвертый игровой день.
23 ноября в Катаре прошли четыре матча 1-го тура группового этапа.
Группа F
Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»
Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»
Гол: 1:0 – Батшуайи (44).
Группа E
Доха, стадион «Халифа»
Голы: 1:0 – Гюндоган (33, пенальти), 1:1 – Доан (75), 1:2 – Асано (83).
Доха, стадион «Аль-Тумама»
Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Ольмо (11), 2:0 – Асенсио (21), 3:0 – Ферран Торрес (31, пенальти), 4:0 – Ферран Торрес (54), 5:0 – Гави (74), 6:0 – Солер (90), 7:0 – Мората (90).
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