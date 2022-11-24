ЧМ-2022: все результаты четвертого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился четвертый игровой день.

23 ноября в Катаре прошли четыре матча 1-го тура группового этапа.

Группа F

Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

МароккоХорватия – 0:0

Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»

БельгияКанада – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Батшуайи (44).

Группа E

Доха, стадион «Халифа»

ГерманияЯпония – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Гюндоган (33, пенальти), 1:1 – Доан (75), 1:2 – Асано (83).

Доха, стадион «Аль-Тумама»

ИспанияКоста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо (11), 2:0 – Асенсио (21), 3:0 – Ферран Торрес (31, пенальти), 4:0 – Ферран Торрес (54), 5:0 – Гави (74), 6:0 – Солер (90), 7:0 – Мората (90).

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