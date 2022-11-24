Галактионов про 0:1 с «Краснодаром»: «Не имеем права на первых секундах ошибаться в простых ситуациях. «Локомотиву» нужно усиление»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1).

– Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар». Сегодня была достаточно интересная динамичная игра. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем.

Понятно, что игра показала и определенные проблемы с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных. Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определенную динамику.

Были и моменты, например у Ракова. Могли по ходу игры сравнять счет.

Конечно, мы не имеем права на первых секундах матча ошибаться в простых ситуациях и пропускать мяч. В начале игры необходимо быть максимально дисциплинированными, максимально ответственными. Если мы эти моменты уберем, то команда определенно прибавит.

– Каким вы видите «Локомотив» в 2023 году, в какой футбол он должен играть? Требуется ли команде укрепление за счет более опытных футболистов?

– Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление, безусловно, нужно. Причем в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов.

В то же время нам необходимо очень серьезно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков в первую очередь. Функциональная готовность всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определенное развитие и качество игры, – сказал Галактионов.