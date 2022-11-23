Бельгия — Канада — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0). Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

На девятой минуте встречи в руку Карраско попал мяч, когда игрок находился в своей штрафной. После просмотра ВАР в ворота сборной Бельгии был назначен одиннадцатиметровый. Пенальти бил Альфонсо Дэвис, он не сумел переиграть Тибо Куртуа, а на добивании голкиперу «Реала» и сборной Бельгии помогли защитники европейской сборной. Канада упустила шанс забить свой первый мяч на чемпионатах мира. В первой половине встречи обе команды играли на встречных курсах, создавали опасные моменты но гол случился только на 44-й минуте. Ян Вертонген выдал гроссмейстерский пас на Миши Батшуайи, который и вывел бельгийцев вперед. В добавленное к первому тайму время канадцы создали еще несколько опасных моментов, но не сумели забить гол.

Во втором тайме команд продолжили играть на встречных курсах. Однако ни бельгийцы, ни канадцы не сумели изменить счет, установленный в первой половине встречи.

Видеообзор матча Бельгия — Канада