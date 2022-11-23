Вертонген наступил на голеностоп форварду Канады, но судья не назначил пенальти. Он зафиксировал офсайд, хотя мяч шел от бельгийца
Судьи не стали назначать второй пенальти в ворота сборной Бельгии в матче с Канадой.
На 13-й минуте защитник бельгийцев Ян Вертонген наступил шипами на голеностоп форварду канадцев Таджону Бьюкенену.
Главный арбитр матча Дженни Сиказве не назначил 11-метсровый в пользу североамериканцев за этот эпизод, а также зафиксировал офсайд у игрока канадцев, несмотря на то, что мяч шел назад от соперника.
На 11-й минуте канадцы уже пробивали пенальти – удар Альфонсо Дэвиса отразил Тибо Куртуа.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия – Канада (1:0, перерыв).
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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