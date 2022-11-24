Уругвай — Южная Корея: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче группы H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи. Поединок пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Уругвай – Южная Корея

Во сколько матч Уругвай – Южная Корея

Стали известны стартовые составы команд.

Уругвай: Рочет – Касерес, Годин, Хименес, Оливера – Весино, Бентанкур, Вальверде – Пельистри, Суарес, Нуньес.

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су – Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, На Сан Хо – Хван Ый Чжо.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Португалии и Ганы, которые сыграют в 19.00.