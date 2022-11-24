Швейцария — Камерун: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче пятого игрового дня на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Швейцарии и Камеруна. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Швейцария – Камерун

Во сколько матч Швейцария – Камерун

Стали известны стартовые составы команд.

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес – Шакири, Джака, Фройлер, Соу, Варгас – Эмболо.

Камерун: Онана – Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо – Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла, Токо-Экамби, Мбемо – Шупо-Мотинг.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Бразилии и Сербии, которые сыграют в 22.00.