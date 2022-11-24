Швейцария — Камерун, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Откроют Чемпионат мира для группы G, в которой будет играть один из основных фаворитов первенства сборная Бразилии, команды Швейцарии и Камеруна. Матч состоится 24 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 13:00 по московскому времени.

Во сколько играют Швейцария – Камерун

Где смотреть матч Швейцария – Камерун

Швейцария — Камерун: ставки на победу

В рейтинге ФИФА сборная Швейцарии расположена гораздо выше команды Камеруна, 15-е место против 43-го. Альпийская сборная гораздо более опытная, она на последних чемпионатах мира практически регулярно выходит из группы. Для Камеруна само участие в финальной части первенства является успехом. Африканская команда сильна индивидуальностями, но букмекеры отдают существенное преимущество швейцарцам. На их победу коэффициент 1,88, на победу Камеруна коэффициент 5,30.

Швейцария — Камерун: ставки на форы

Мы станем свидетелями осторожной игры со стороны обеих команд, цена ошибки очень велика. Более вероятна победа Швейцарии, но с минимальным счетом, поэтому напрашивается осторожная ставка на ее победу с форой 0 — 1,32, чуть больше выигрыш на ставке с форой -0,5 — 1,80. Осторожная ставка в отношении сборной Камеруна +1 — коэффициент 1,60.

Швейцария — Камерун: ставки на тоталы

Очень не хотелось бы наблюдать за скучным поединком. Вся надежда на активность африканцев, который они противопоставят прагматизму европейцев. Однако вряд ли мы увидим больше двух голов на двоих. Коэффициент на тотал больше 1,5 — 1,47, а вот на тотал больше 2,5 уже 2,53, но и риска здесь больше.

Коэффициенты букмекеров на матч Швейцария — Камерун