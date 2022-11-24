Швейцария — Камерун, 24.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Швейцарии и Камеруна проведут свою первую встречу на ЧМ-2022. Матч состоится на стадионе «Аль-вакра» в городе Эль-Вакра, начало в 13:00 по московскому времени. В группе G помимо оппонентов в данной встрече, будут еще бороться за выход в плей-офф Швейцария и Сербия. Заруба за путевку в плей-офф будет нешуточной, если же Бразилия явный фаворит на выход из группы, то остальные команды примерно равны в классе. Этот матч для обеих команд будет определяющим, проигравшая команда будет иметь мало шансов на проход дальше, а чья возьмет узнаем совсем скоро.

Во сколько играют Швейцария – Камерун

Где смотреть матч Швейцария – Камерун

Сборная Швейцарии

Швейцарская сборная за последние 8 лет стабильно участвовала в главной стадии чемпионатов Мира и Европы. На ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018 они выходили в плей-офф со второго места в группе, но при этом проигрывали сразу же в 1/8 финала своим оппонентам в упорной борьбе, с разницей не более чем в 1 гол в основное время матча. А на Евро-2020 они вышли в плей-офф с 3 места и в 1/8 финала обыграли в серии пенальти Францию (5:4). Следом же в четвертьфинале уже уступили по пенальти (1:3) Испании и вылетели с турнира.

Швейцарская сборная прошла квалификацию к ЧМ-2022 очень здорово. В 8 сыгранных матчах они ни разу не проиграли своим оппонентам и не позволили Италии обогнать себя в таблице, при этом в 5 встречах они победили и в трех сыграли вничью. А при 15 забитых мячах в 8 матчах, они пропустили всего 2 гола. Первая строчка им дала прямую путевку на мундиаль в Катар.

Последний свой официальный поединок Швейцария проводила в рамках Лиги Наций, где обыграла в упорной встрече Чехию (2:1), причем все голы были забиты еще в первом тайме, а во второй половине встречи голкипер швейцарцев Зоммер потащил пенальти.

Факты и цифры

Швейцария в трех последних сыгранных играх отличается минимум одним голом в матче

В 2 последних встречах сборная Швейцарии пропускает гол в свои ворота

В 3 последних сыгранных матчах швейцарцы выигрывают

Сборная Камеруна

Камерунцы довольно частые гости мундиалей, и играли там в двух из трех последних турниров: на ЧМ-2010, ЧМ-2014. А пропустили его они в 2018 году, когда не удалось пройти квалификацию. Да и первенства 2010 и 2014 годов получились для Камеруна неудачными, они не смогли пробиться в плей-офф турнира. Камерунцы в Африке являются рекордсменами по участию в главных стадиях турнира (в их активе 7 первенств мира).

Сборная Камеруна в отборочном турнире к ЧМ-2022 в Африке выступила неплохо и смогла на волевых качествах завоевать себе путевку на главный турнир. Они на групповом этапе заняли 1 место в своей группе, но при этом до последнего тура шли вторыми и за счет победы в решающем туре над Кот-д’Ивуарской сборной (1:0), они смогли выйти в плей-офф квалификации, где в двухматчевом противостоянии удалось пройти Алжир, которому они проиграли в гостях первый матч, но второй выиграли и уже в дополнительное время встречи смогли забить победный гол под его окончание.

В последней сыгранной встрече, в рамках товарищеской игры, Камерун не смог сдержать сопротивление Южной Кореи, которой проиграл (0:1). А в матче до этого неожиданно проиграл Узбекистану (0:2).

Факты и цифры

В последних 2 матчах Камерун не забивает в ворота соперников

В 7 последних матчах Камеруна, за основное время игры, ни разу не забивали обе команды

В двух играх кряду камерунцы проигрывают

Прогноз на матч Швейцария — Камерун

Сборные Швейцарии и Камеруна в своей истории еще ни разу не встречались. В этом матче будет во многом определяться один из конкурентов Бразилии за 1 место в квартете. Учитывая текущую игровую форму команд хочется отдать предпочтение Швейцарии, которая в последнее время показывает стабильность в результатах и хорошую качественную игру, чего не скажешь о Камеруне, состояние которого пока оставляет желать лучшего. При этом голов во встрече, кажется, будет немного, все же у этих команд больше складывается игра от обороны, и рисковать и лезть всеми силами в атаку они будут вряд ли. Хороший кэф дают на событие “Ф1 (-1,5)”, можно рискнуть и сделать такую ставку.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Швейцарии — 1.76

Ничья — 3.50

Победа Камеруна — 5.00

Обе забьют – Да — 2.26

Обе забьют – Нет — 1.2

Ф1 (-1,5) — 3.15

ТБ (2,5) — 2.38

ТМ (2,5) — 1.56

ИТМ2 (0,5) — 2.00

Вероятный исход: П1, Ф1 (-1,5), Обе забьют – Нет, ТМ (2,5) ИТМ2 (0,5).