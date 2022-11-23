Ферран Торрес о 7:0 с Коста-Рикой: «Знали, что будет сложный матч. Добились впечатляющего результата к перерыву, но хотели большего – на ЧМ все решают голы»

высказался о победе над сборной .

выиграла матч 1-го тура группового этапа со счетом 7:0.

«Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч. К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы.

Мы стараемся играть в своем стиле с 1-й по 90-ю минуту и ведем игру так, как хотим.

Теперь мы посмотрим видео матча Германии, мы постараемся перенести сегодняшнюю игру туда, куда захотим. Я не знаю, являемся ли мы кандидатами [на победу], но мы хотим добиться больших успехов», – сказал полузащитник испанской команды.