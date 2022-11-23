Гави забил Коста-Рике в 18 лет и 110 дней. Это 3-й результат в истории ЧМ – после Пеле и Росаса

Полузащитник Гави забил за сборную Испании на в 18 лет и 110 дней.

Хавбек, выступающий за «Барселону», поразил ворота (7:0) на 74-й минуте.

Лишь двум футболистам удавалось отметиться голом на чемпионате мира в более юном возрасте.

Рекорд принадлежит – он забил за Бразилию в 1958 году в 17 лет и 239 дней. Мануэль Росас забил за в 1930 году в 18 лет и 93 дня.

Подробно со статистикой Гави можно ознакомиться здесь.

Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?