Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду»

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Владимир Сычевой не перейдет в «Црвену Звезду».

Ранее сообщалось, что сербский клуб хочет купить форварда «Оренбурга», выплатив отступные.

По информации «РБ Спорт», Сычевой отказался от трансфера, переговоры завершены. «Црвена Звезда» очень хотела видеть форварда в своей команде, но игрок ответил отказом.

Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 матчах Мир РПЛ, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

Две сборные первой части РПЛ: Малком, Промес, Сычевой – в первой, Соболев, Чалов и аргентинцы «Оренбурга» – в альтернативной

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