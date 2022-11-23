Депутат Терюшков об акции Германии: «Предлагаю прикрывать другое место в следующем матче. Не ожидал такого напора от суровых бюргеров – перевелись все фрау?»

Депутат Роман Терюшков прокомментировал акцию сборной перед игрой с Японией (1:2).

«Эти парни прилетели на разноцветном ЛГБТ-самолете, их завернули. Теперь они демонстрируют, что им заткнули рты, запретив выходить с пропагандой извращений на футбольное поле. Ожидал такого напора от кого угодно, но не от суровых бюргеров. Перевелись у них там, что ли, все фрау?

Для коллективного фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место. Для каждого футболиста оно будет зависеть от его ориентации», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Япония (сборная Бундеслиги) вынесла Германию! У нее 8 игроков из немецких клубов