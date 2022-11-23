Депутат Терюшков об акции Германии: «Предлагаю прикрывать другое место в следующем матче. Не ожидал такого напора от суровых бюргеров – перевелись все фрау?»

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Депутат Роман Терюшков прокомментировал акцию сборной Германии перед игрой с Японией (1:2).

«Эти парни прилетели на разноцветном ЛГБТ-самолете, их завернули. Теперь они демонстрируют, что им заткнули рты, запретив выходить с пропагандой извращений на футбольное поле. Ожидал такого напора от кого угодно, но не от суровых бюргеров. Перевелись у них там, что ли, все фрау?

Для коллективного фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место. Для каждого футболиста оно будет зависеть от его ориентации», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».

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