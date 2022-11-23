Мукоко побил рекорд Германии, выступив на ЧМ в 18 лет и 3 дня. Игрока моложе на чемпионатах не было 20 лет
Форвард Юссуфа Мукоко побил рекорд сборной Германии в 18 лет и 3 дня.
Футболист дортмундской «Боруссии» поучаствовал в матче ЧМ-2022 с Японией (1:2), выйдя на 90-й минуте вместо Сержа Гнабри. Никогда на чемпионатах мира за Германию в столь юном возрасте никто не играл.
Также Мукоко стал самым молодым футболистом, выступившим на ЧМ, за последние 20 лет. 12 июня 2002 года за Нигерию против Англии сыграл 17-летний полузащитник Феми Опабунми.
Комментарии