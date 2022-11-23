Флик об 1:2 от Японии: «Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили. Поэтому проиграли»

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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от Японии.

Немецкая команда проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2.

– Никласу [Зюле] просто нужно быть внимательнее. Он оставил [игрока японцев] не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки.

В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

– Замены нарушили ритм команды?

– Мы просто хотели добавить свежей энергии. Томас [Мюллер] давно не играл, так что это было правильно. Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили их. Поэтому мы проиграли, – сказал Флик. 

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