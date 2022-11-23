Крис Саттон: «Поражение Германии невозможно было представить на 60-й минуте. Теперь она под серьезным давлением, а Япония в прекрасном положении»
Крис Саттон поделился мнением о матче Германии с Японией (1:2) на ЧМ-2022.
«Какой странный чемпионат! Какая странная игра! Япония ничего не показывала в первом тайме, Германия все контролировала. И вдруг японцы демонстрируют, что могут играть, а Асано забил прекрасный гол.
Немцы впали в отчаяние, Флик сделал неудачные замены, а команда стала играть прямолинейно. Япония сумела выстоять, и теперь ситуация в группе очень интересная. Возможно все.
Теперь Флик и Германия находятся под серьезным давлением. На шестидесятой минуте невозможно было представить, что они проиграют, но они сумели это сделать.
Теперь придется хорошо потрудиться, чтобы выйти из группы. А Япония в прекрасном положении», – отметил экс-форвард сборной Англии.
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