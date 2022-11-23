У защитника Саудовской Аравии Аль-Шахрани переломы челюсти, лицевой кости и сотрясение мозга после столкновения с вратарем. Он больше не сыграет на ЧМ

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Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани будет прооперирован в Германии.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины (2:1) Аль-Шахрани столкнулся с вратарем своей команды Мохамедом Аль-Овайсом в момент выноса мяча из штрафной.

Защитнику диагностировали переломы челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга, также у него выбито несколько зубов. Он пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира, сообщает O Jogo.

Федерация футбола Саудовской Аравии не уточнила диагноз 30-летнего футболиста «Аль-Хилаля», но опубликовала видео с его обращением.

«Я хотел бы заверить вас, что со мной все в порядке, с Божьей помощью, и пусть Бог дарует вам здоровье. Спасибо за ваши молитвы обо мне.

Поздравляю всех с победой Саудовской Аравии. Вы этого заслуживаете», – сказал Аль-Шахрани.

Выбитые зубы, перелом челюсти и лицевой кости – жуткие травмы защитника Саудовской Аравии. В него коленом влетел свой вратарь

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