Защитник Саудовской Аравии Аль-Булайхи дважды хлопнул Месси по спине, когда саудовцы повели 2:1. Он специально искал Лео на поле
Али Аль-Булайхи во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной искал на поле Лионеля Месси.
На видео, опубликованном изданием Ole, защитник сборной Саудовской Аравии подошел к Месси и дважды хлопнул его ладонью по спине, когда его команда забила второй мяч. Нападающий сборной Аргентины был удивлен действиями Аль-Булайхи. Не поняв, что игрок соперника хотел сказать, Месси улыбнулся и поспешил уйти.
Издание утверждает, что Аль-Булайхи специально искал Месси на поле, чтобы подойти к нему.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:1. Сейчас Аргентина занимает последнее место в своей группе.
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