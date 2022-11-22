Защитник Саудовской Аравии Аль-Булайхи дважды хлопнул Месси по спине, когда саудовцы повели 2:1. Он специально искал Лео на поле

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Али Аль-Булайхи во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной искал на поле Лионеля Месси.

На видео, опубликованном изданием Ole, защитник сборной Саудовской Аравии подошел к Месси и дважды хлопнул его ладонью по спине, когда его команда забила второй мяч. Нападающий сборной Аргентины был удивлен действиями Аль-Булайхи. Не поняв, что игрок соперника хотел сказать, Месси улыбнулся и поспешил уйти.

Издание утверждает, что Аль-Булайхи специально искал Месси на поле, чтобы подойти к нему.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:1. Сейчас Аргентина занимает последнее место в своей группе.

Это просто Саудовская Бавария! В каком же они порядке!

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