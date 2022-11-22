Аргентина пропустила 2 гола в первом матче ЧМ впервые с 1974 года

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Аргентина пропустила 2 гола в первом матче ЧМ впервые с 1974 года.

В эти минуты команда Лионеля Скалони играет со сборной Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2022 и проигрывает со счетом 1:2.

Сборная Аргентины пропустила как минимум два гола в стартовом матче чемпионата мира впервые с 1974 года. Тогда аргентинцы уступили сборной Польши (2:3) в первой игре ЧМ-1974.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).

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