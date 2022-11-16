Вместо травмированного Нкунку в сборную Франции вызван форвард «Айнтрахта» Коло-Муани

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани заменит в сборной .

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции, вместо нападающего , который вчера получил травму на тренировке, тренер пригласил в сборную нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

23-летний форвард вместе с находился в Японии. В четверг утром он присоединится к сборной Франции в Дохе.

Рандаль дебютировал в составе сборной Франции в сентябре. На его счету 2 матча за национальную команду.

В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 играх за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.