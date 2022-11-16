Вместо травмированного Нкунку в сборную Франции вызван форвард «Айнтрахта» Коло-Муани
Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани заменит Кристофера Нкунку в сборной Франции.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции, вместо нападающего «РБ Лейпциг», который вчера получил травму на тренировке, тренер Дидье Дешам пригласил в сборную нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.
23-летний форвард вместе с «Айнтрахтом» находился в Японии. В четверг утром он присоединится к сборной Франции в Дохе.
Рандаль дебютировал в составе сборной Франции в сентябре. На его счету 2 матча за национальную команду.
В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 играх за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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