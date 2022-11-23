Точилин о «Сочи» в 1-й части сезона: «Перестройка лихорадила команду. В конце стали показывать хорошую игру»
Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Торпедо» (1:1, 4:2 пен.) в Фонбет Кубке России.
– Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне.
Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты. Слишком много растеряли очков на старте.
– Подведите итоги выступления «Сочи» в первой части сезона.
– В клубе произошли большие изменения после прошлого сезона: и уход тренерского штаба, с которым команда добилась высоких результатов, и уход лидеров. Эта перестройка, наверное, лихорадила команду.
В конце первой части сезона «Сочи» стал показывать хорошую игру, – сказал Александр Точилин.
Комментарии