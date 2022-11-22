Тренер «Црвены Звезды»: «Без российских команд в Европе хуже. Мы, сербы, как никто знаем, что такое быть отстраненными»

Тренер сожалеет, что российские команды не играют в международных турнирах.

– Справедливо ли, что российские клубы и сборная отстранены от международных матчей?

– Мы, сербы, как никто знаем, что такое быть отстраненными от международных матчей. Мы прошли это в 90‑е годы. Но мы занимаемся только спортом.

Я люблю российские команды, российскую сборную. Но мы занимаемся своим делом и не можем комментировать, справедливо отстранение или нет. Но считаю, что без российских команд хуже, а с ними гораздо лучше, – сказал Милош Милоевич.