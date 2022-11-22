«Роналду всегда будет легендой «МЮ». Фил Невилл об уходе форварда из клуба
Фил Невилл назвал Криштиану Роналду легендой «МЮ» после его ухода из клуба.
«Криштиану, удачного следующего шага. Ты всегда будешь легендой «МЮ», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», тренирующий «Интер Майами» в МЛС.
Сегодня 37-летний нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.
В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.
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