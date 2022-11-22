«Роналду всегда будет легендой «МЮ». Фил Невилл об уходе форварда из клуба

назвал легендой «МЮ» после его ухода из клуба.

«Криштиану, удачного следующего шага. Ты всегда будешь легендой «МЮ», – написал бывший игрок , тренирующий «Интер Майами» в МЛС.

Сегодня 37-летний нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.

Вы заминусовали наш пост про идеальный клуб про Роналду. Но разве есть другие варианты?