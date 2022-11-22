Фердинанд об уходе Роналду из «МЮ»: «Так лучше для обеих сторон»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Рио Фердинанд высказался об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».

«Только увидел новости о Криштиану... Так лучше для обеих сторон», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Сегодня 37-летний нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.

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