Фердинанд об уходе Роналду из «МЮ»: «Так лучше для обеих сторон»

высказался об уходе из «МЮ».

«Только увидел новости о Криштиану... Так лучше для обеих сторон», – написал бывший защитник .

Сегодня 37-летний нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.

Вы заминусовали наш пост про идеальный клуб про Роналду. Но разве есть другие варианты?