Фердинанд об уходе Роналду из «МЮ»: «Так лучше для обеих сторон»
Рио Фердинанд высказался об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».
«Только увидел новости о Криштиану... Так лучше для обеих сторон», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Сегодня 37-летний нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.
В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.
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