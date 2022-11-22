«МЮ» о разрыве контракта с Роналду: «Благодарим за огромный вклад, желаем всего наилучшего. Все в клубе сосредоточены на продолжении прогресса при тен Хаге»
«Манчестер Юнайтед» прокомментировал уход Криштиану Роналду из команды.
Ранее клуб объявил о расторжении контракта с португальским форвардом по обоюдному согласию.
«Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на «Олд Траффорд», во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.
Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле», – говорится в сообщении манкунианцев.
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