«Манчестер Юнайтед» прокомментировал уход из команды.

Ранее клуб объявил о расторжении контракта с португальским форвардом по обоюдному согласию.

«Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на «Олд Траффорд», во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле», – говорится в сообщении манкунианцев.

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