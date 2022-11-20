Бельгия — Канада: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

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В заключительном матче четвертого игрового дня на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Бельгии и Канады. Поединок пройдет на стадионе «Ахмад-Бин-Али» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

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Стали известны стартовые составы команд.

Бельгия: Куртуа – Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер – Карраско, Витцель, де Брюйне, Тилеманс, Азар – Батшуайи.

Канада: Борян – Витория, Миллер, Джонстон, Ларейя – Хатчинсон, Эуштакиу, Хойлетт, Дэвис – Дэвид, Бьюкенен.

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Марокко и Хорватии.

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