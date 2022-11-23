Бельгия — Канада, 23.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Бельгии и Канады проведут свой первую встречу на ЧМ-2022. Матч состоится на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян, начало в 22:00 по московскому времени. В группе F помимо бельгийцев и канадцев будут еще и Марокко с Хорватией. На первый взгляд в этом квартете два явных фаворита, но Канаду и Марокко не стоит сбрасывать со счетов. Сможет ли Бельгия уже в первом матче показать свой класс и не оставить ни единого шанса в матче канадцам, мы узнаем с вами совсем скоро.

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Во сколько играют Бельгия – Канада

Где смотреть матч Бельгия – Канада

Высшим достижением бельгийской команды на мировых чемпионатах является 3 место на ЧМ 2018 года. Многие футбольные эксперты предвещают Бельгии больших высот с ее нынешним составом, а саму команду считают «золотым поколением». А это неспроста, ведь у бельгийцев очень сбалансированный и именитый состав, самые известные из которого: Куртуа, Азар, Де Брюйне, Лукаку, Мертенс. Да и много других игроков, играющих в ведущих европейских клубах.

Бельгийская сборная прошла отборочный этап к Чемпионату Мира 2022 года достаточно уверенно, не проиграв ни одной встречи в своей группе. Из 8 матчей они победили в 6 и в двух сыграли вничью. А по итогу вторую Чехию им удалось обогнать на 5 очков. Они показали хорошую результативность по ходу квалификации и забивали в среднем около 3 мячей за матч, пропустив всего 6.

Свой последний официальный матч Бельгия проводила в рамках турнира Лиги Наций-2022, где в гостевой встрече уступила Нидерландам (0:1), упустив победу в последние 20 минутах, при том что матч получился примерно равным по количеству голевых моментов.

Факты и цифры

Бельгия из 52 последних сыгранных играх отличается минимум одним голов в 51 матче

В 5 последних встречах они забивают в среднем 2 гола за одну игру

Из 10 последних сыгранных матчей в 8 бельгийцы не проигрывают

Канадская сборная на протяжении 36 лет не могла пробиться в основную часть Чемпионата Мира. Последний раз в их истории было участие на ЧМ-1986 в Мексике, где им не удалось пройти в плей-офф после группового этапа. Последним их успехом в турнирах было 3 место в золотом кубке Конкакаф в 2002 году, а в 2000 году они выиграли этот трофей.

В составе канадцев особо выделяется молодой и перспективный защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который в свои 22 года является одним из ключевых игроков мюнхенцев.

Нового успеха сборная Канады добилась в отборе к мундиалю 2022 года. Канадцы выиграли все 4 матча отбора с общим счетом 27:1, после чего на втором этапе обыграли в двух матчах Гаити (4:0), а на финальном этапе сразу же захватили лидерство в группе, и за 3 тура до конца квалификации обеспечили себе участие минимум в стыковых матчах. А за тур до конца обеспечили себе проход в финальную часть ЧМ.

В последнем сыгранном матче, в рамках товарищеской игры, Канада на нейтральном поле уступила Уругваю (0:2), где пропустила гол уже на 6 минуте, а следом на 33, после чего уже не удалось что-то противопоставить сопернику, который сыграл грамотно в обороне..

Факты и цифры

В последних 5 матчах канадцы забивают в среднем более 1 гола за игру

Из 13 последних сыгранных встречах канадцы отличаются в 10

Из 8 последних матчей Канада выиграла в четырех и проиграла тоже 4 игры, причем поочередно поражение было после победы

Прогноз на матч Бельгия — Канада

Сборные Бельгии и Канады в своей истории еще ни разу не встречались. В этой встрече, думается, что бельгийцы сразу же должны снять все вопросы о лидерстве в группе и уверенно переиграть своего оппонента, который на порядок уступает в классе и качественному подбору игроков. Победа Бельгии ожидается с разницей в 2-3 мяча, при этом вероятнее всего она будет с сухим счетом.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Бельгии — 1.36

Ничья — 5.00

Победа Канады — 8.40

Обе забьют — 2.02

Ф1 (-1,5) — 1.99

ТБ (2,5) — 1.66

ТМ (3) — 1.73

ИТБ1 (1,5) — 1.45

ИТМ2 (0,5) — 1.99

Вероятный исход: П1, Ф1 (-1,5), ИТБ1 (0,5).

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