Бельгия — Канада, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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23 ноября сборные Бельгии и Канады проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют Бельгия – Канада

Где смотреть матч Бельгия – Канада

Бельгия — Канада: ставки на победу

Несмотря на то, что сейчас сборная Канады обладает рядом талантливых футболистов, бельгийцы все равно считаются явным фаворитом матча и должны набрать свои первые три очка на Чемпионате мира. Букмекерская контора «Лига Ставок» оценивает вероятность победы Бельгии в 1.39. На победу канадцев дается коэффициент 8.

Бельгия — Канада: ставки на форы

Бельгийцы вполне могут победить уверенно, поэтому может зайти ставка победа «Красных дьяволов» с форой -1 за 1.54. Победа канадской команды с форой +1 по мнению букмекеров котируется в 2.42.

Бельгия — Канада: ставки на тоталы

Сложно предположить, по какому сценарию пойдет игра и насколько команды будут играть открыто. У Бельгии целая россыпь звезд в атакующей линии, поэтому как минимум два мяча бельгийцы должны забивать. В сборной Канады тоже есть те, кто умеет забивать, а с учетом не самой надежной обороны бельгийцев, то на один гол канадцы точно могут рассчитывать. ТБ 2.5 оценивается в 1,66, ТМ 2.5 букмекеры оценили в 2.19.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Канада

Ставки

1

Х

2

Ф1 (-1)

Ф2 (+1)

ТМ 2.5

ТБ 2.5 

Fonbet

1.35

5.00

9.00

1.55

2.50

2.15

1.72

1хСтавка

1.36

5.30

9.20

2.52

1.94

2.16

1.74

Winline

1.37

5.00

8.20

1.54

2.43

2.18

1.66

Лига Ставок

1.39

5.00

8.00

1.54

2.42

2.19

1.66

PARI

1.38

5.30

8.30

1.55

2.50

2.25

1.69

Olimpbet

1.36

5.12

8.50

1.55

2.45

2.21

1.68

Марафон

1.35

5.30

9.40

1.51

2.52

2.16

1.74

BetBoom

1.32

5.00

9.8

1.48

2.5

2.15

1.64

Мелбет

1.33

5.15

9.00

1.51

2.52

2.13

1.72

LEON

1.35

5.00

9.00

1.55

2.49

2.14

1.73

Бетсити

1.33

5.10

11.50

1.50

2.60

2.15

1.75

Zenit

1.35

5.40

10.00

1.50

2.60

2.20

1.75

Тенниси

1.33

5.20

9.00

1.47

2.56

2.12

1.72

 

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