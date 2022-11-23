Бельгия — Канада, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

23 ноября сборные Бельгии и Канады проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Бельгия — Канада: ставки на победу

Несмотря на то, что сейчас сборная Канады обладает рядом талантливых футболистов, бельгийцы все равно считаются явным фаворитом матча и должны набрать свои первые три очка на Чемпионате мира. Букмекерская контора «Лига Ставок» оценивает вероятность победы Бельгии в 1.39. На победу канадцев дается коэффициент 8.

Бельгия — Канада: ставки на форы

Бельгийцы вполне могут победить уверенно, поэтому может зайти ставка победа «Красных дьяволов» с форой -1 за 1.54. Победа канадской команды с форой +1 по мнению букмекеров котируется в 2.42.

Бельгия — Канада: ставки на тоталы

Сложно предположить, по какому сценарию пойдет игра и насколько команды будут играть открыто. У Бельгии целая россыпь звезд в атакующей линии, поэтому как минимум два мяча бельгийцы должны забивать. В сборной Канады тоже есть те, кто умеет забивать, а с учетом не самой надежной обороны бельгийцев, то на один гол канадцы точно могут рассчитывать. ТБ 2.5 оценивается в 1,66, ТМ 2.5 букмекеры оценили в 2.19.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Канада