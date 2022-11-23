Бельгия — Канада, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
23 ноября сборные Бельгии и Канады проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне и начнется в 22:00 по московскому времени.
Во сколько играют Бельгия – Канада
Где смотреть матч Бельгия – Канада
Бельгия — Канада: ставки на победу
Несмотря на то, что сейчас сборная Канады обладает рядом талантливых футболистов, бельгийцы все равно считаются явным фаворитом матча и должны набрать свои первые три очка на Чемпионате мира. Букмекерская контора «Лига Ставок» оценивает вероятность победы Бельгии в 1.39. На победу канадцев дается коэффициент 8.
Бельгия — Канада: ставки на форы
Бельгийцы вполне могут победить уверенно, поэтому может зайти ставка победа «Красных дьяволов» с форой -1 за 1.54. Победа канадской команды с форой +1 по мнению букмекеров котируется в 2.42.
Бельгия — Канада: ставки на тоталы
Сложно предположить, по какому сценарию пойдет игра и насколько команды будут играть открыто. У Бельгии целая россыпь звезд в атакующей линии, поэтому как минимум два мяча бельгийцы должны забивать. В сборной Канады тоже есть те, кто умеет забивать, а с учетом не самой надежной обороны бельгийцев, то на один гол канадцы точно могут рассчитывать. ТБ 2.5 оценивается в 1,66, ТМ 2.5 букмекеры оценили в 2.19.
Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Канада
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 (-1)
|
Ф2 (+1)
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
Fonbet
|
1.35
|
5.00
|
9.00
|
1.55
|
2.50
|
2.15
|
1.72
|
1хСтавка
|
1.36
|
5.30
|
9.20
|
2.52
|
1.94
|
2.16
|
1.74
|
Olimpbet
|
1.36
|
5.12
|
8.50
|
1.55
|
2.45
|
2.21
|
1.68
|
Марафон
|
1.35
|
5.30
|
9.40
|
1.51
|
2.52
|
2.16
|
1.74
|
BetBoom
|
1.32
|
5.00
|
9.8
|
1.48
|
2.5
|
2.15
|
1.64
|
Мелбет
|
1.33
|
5.15
|
9.00
|
1.51
|
2.52
|
2.13
|
1.72
|
Бетсити
|
1.33
|
5.10
|
11.50
|
1.50
|
2.60
|
2.15
|
1.75
|
Zenit
|
1.35
|
5.40
|
10.00
|
1.50
|
2.60
|
2.20
|
1.75
|
Тенниси
|
1.33
|
5.20
|
9.00
|
1.47
|
2.56
|
2.12
|
1.72
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